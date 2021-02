Randolph-Lee RAQUI

Je suis un ingénieur bilingue (français/anglais) passionné par les domaines liés aux bâtiments et aux problématiques environnementales.



Après une expérience professionnelle en ingénierie nucléaire, où j’ai eu l’opportunité de participer au fonctionnement d’une centrale nucléaire lors d’un pic de consommation, j’ai été convaincu de la nécessité de changer les rapports entre le bâtiment, ses usagers et l’énergie qui y est consommée pour une approche plus sobre, plus efficace et plus respectueuse de l’environnement.



C’est pourquoi je me suis inscrit au Mastère Spécialisé Construction et Habitat Durables des Arts et Métiers ParisTech/ESTP. Cette formation m’a permis d’approfondir mes connaissances des réglementations et certifications environnementales, de découvrir des concepts tel que le bioclimatisme et d’apprendre de nouvelles techniques permettant d’atteindre une bonne performance environnementale et de respecter la biodiversité.



J’ai clôturé cette formation par une mission de retours d’expérience sur les bâtiments performants et risques encadrée par l’Agence Qualité Construction et le Réseau Breton Bâtiment Durable. Cette mission m’a permis d’étudier des bâtiments bretons à la recherche de l’efficacité environnementale, de m’entretenir avec des acteurs de la construction durable ainsi que de développer une expertise terrain sur les facteurs de réussite ou d’échec de ce secteur.



Fort de ces nouvelles compétences, je recherche des opportunités dans les domaines de l'énergie et de la construction durable.



Mes compétences :

Construction

Calcul de structures

Autocad

Conduite de projet

Management d'équipes

Génie civil

Microsoft office

Abaqus

Eurocodes

ACI

ROBOBAT

Arcgis

Conduite de travaux

Management

GIMP

Bilan carbone

TRNSYS

Architecture Bioclimatique