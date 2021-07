Ranya HADDAD

Actuellement, élève ingénieure en quatrième année, génie industriel au sein de l’école « Ecole d’Ingénieur du Littoral côté d’Opale », je recherche une expérience qui me permettra d'exprimer pleinement mon potentiel au travers des missions enrichissantes et variées dans le domaine industriel. Dotée d’un esprit curieux et d’une grande capacité d’innovation, je vous garantis une motivation complète ainsi qu’une efficacité dans les différentes tâches de la mission qui me sera confiée.



Mes compétences :

Product Development

5S

Continuous Improvement

FMECA

Industrial Engineering

Kaizen

Kanban

Lean Manufacturing

Material Requirements Planning

Production Management

TQM

C Programming Language

CATIA

Matlab

NetBeans

Python Programming