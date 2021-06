Raphael AUTERNAUD

Attiré par l'univers du marketing dans les domaines du prêt à porter, de la beauté ou encore des produits de grande consommation, j'oriente ma carrière professionnelle vers des postes à responsabilités dans les secteurs précédemment cités.



Extrêmement impliqué dans tout ce que je fais, je sais être force de proposition et n'hésite pas à exprimer ma créativité auprès de tous mes contacts. Perfectionniste, je donne toujours le meilleur de moi-même auprès de mes divers collaborateurs.



Mes aspirations ne sont autres que les sociétés L'Oréal, Aesop, Kiehl's, 66°30, The Kooples, APC, Sandro, ou encore Coca Cola, Kraft,..., pour ne citer qu'elles.



Je suis à la recherche d'une entreprise, implantée en France ou à l'étranger pour la période mai-août 2014.



Mes compétences :

Pack office et recherche internet

Vente

Management

Mode

Rédaction

Marketing

Stratégie d'entreprise

Leadership

Gestion du stress

Brand management