Raphaël Jp BAUBILLIER

Raphaël (Jean Philippe) Baubillier (RJPB) Hadjypèby .



Mercredi, 28/04/2021.



* BACCALAURÉAT :

Technicien Génie Mécanique, Opt. Productique/bac pro. T.É.S.M.(s)/TÉLÉCONSEILLER, Mercatique (Marketing) : Bac T.T.T.



** ÉCOLE :

ACTORAT, 2 ans + SCÉNARISTE CINÉMA-THÉATRE, 1 an + CRÉATEUR D'ENTREPRISE, GESTION, 1 an.

** Université : PRÉPA DAEU-B, 2 ans.



*** TECHNICIEN :

Chef d'entreprise fondateur d'entrepreneuriat, création de SA3 . A3P . TEOM4 - ASC :



* STUDIO ACTORAT 3 . ACTORAT 3 PRODUCTIONS . THÉATRE ENTEPRISE OPPORTUNITY MEETING 4 - ACTORAT SPRINTER CLUB :



Objectifs, politique commerciale dominante, la création d'un savoir faire entrepreneuriale...



Promesse du Business plan, une équipe à toute épreuve,

Typologie, "Dream Team" supporté par Hadjypèby.



* SA3 : Création, Réalisation, ACTEUR.



* A3P : École de Création ACTORAT 3 ENTREPRENEURIAT.



* TEOM4 : Siège fondateur.



* ASC : ACTORAT SPRINTER CLUB, FFC, Sprinter, COACH Santé, Bien-Être.



---



SYNOPSIS DE PRÉSENTATION A PROPOS d'HADJYPÈBY, onze ans de compétitions cycliste 1981-1992 :



Depuis 1981 (à 15 ans) en classe de 3e du collège Paul BOURGET - Paris 13e. Fin 1992 ( à 27,5 ans), Onze ans de Sport Études Cyclisme, École professionnelle, Licence FFC. Catégorie Junior1 puis Junior 2, et 4 années en Sénior 4 pour participer aux épreuves de compétitions Séniors 2 ; 3 ; 4 et Junior 2, à 1986. Les péripéties de parcours, intempéries, poursuites tactiques (échappé, sprint) on fait de moi l'acteur Hadjypèby.



Avant de partir faire mes classes à l'Armée de l'air, contingent 87/02. Je finis Caporal (de discipline) à Dugny - les quatre derniers mois. Je rencontre à la base Air, le Président d'un Club de cyclisme FSGT, Monsieur DELHALT Georges à LE THILLAY 95. Il me proposa une Licence FSGT pour reprendre la compétition en m'inscrivant aux courses de Cyclo-cross, d'Octobre à Février et revenir au niveau de ma forme hivernale, une nouvelle saison en compétitions, Route de mars à mi-octobre, durant 4 ans en catégorie Sénior T.C. .



Également les compétitions sur la Piste, Vélodrome de Vincennes, l' I.N.S.E.P, St-Denis et Aulnays s/ Bois, pour travailler mes séries de Sprints pour les Omniums d'épreuves de Vitesses sur 200m, Course aux points" relais à l'Américaine" sur 10.000m, le Keirin derrière moto et la Poursuite Individuelle sur 4000M (mon épreuve préféré).



Des prix, bouquets de victoires par points d'Omniums sur les épreuves sur la piste, d'efforts et de reconnaissances sur route FFC / FSGT lors des Championnats amateurs en clubs régionales :



" SPRINTER CLUB-FFC, Paris 75013 " de 1981 à 1986 " dont " Un petit CLUB

Cycliste FFC en Normandie dans le Calvados (14) sur la hauteur de TROUVILLE",

" LE THILLAY-FSGT, Val d'Oise 95 de 1988 à 1991 ".



L'aide du Pistare à Lisieux (14) "Christophe PIERRARE Champion de France UNSS (Union Nationale des Sports Scolaires) en épreuve de Vitesse" pour l'épreuve de Poursuite Individuelle, devenue ma spécialité.



Dans l'effort professionnel, la compétition, ma donné, la chance d'exprimer ma volonté de faire devant l'adversité, ma rage de vaincre, devenir meilleur. Une satisfaction d'aller au bout de mes objectifs. Une dernière année au club RSCC (RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY) FSGT, Val de Marne (94) de 1991 à 1992.



Je n'ai pas pu passer professionnel. Ma passion des compétitions cyclistes ma forgé un esprit de volonté, construire l'esprit d'équipe, parfois des circonstances dés plus dangereuses (chutes, chute-évités, me battant contre la sélection, chronométrés).



Et la journée du Dimanche, 23 aout 1992 :



* Alyssa J. Milano, avant de retourner chez elle à Beverly Hills, après 4 années d'albums chansons au Japon, fait un grand détour par la Normandie à VILLERS sur MER (14), une rencontre organisé, agréable avec moi, prévu depuis le, 13 juillet 1991. AJM m'attend dans sa vallée de West Hills...*



Perception à 1981, l'idée à 1992 de fonder " SA3 - PA3 - TEOM4 - ASC1 " en cours de création, projet 2018.



Cordialement,

HADJYPÈBY.



Mes compétences :

La création de production d'oeuvre de fiction

Réalisation

Théâtre

Cinéma