Leader commercial mais surtout véritable commerçant , mon parcours en direction Retail et plus largement dans le commerce et la Distribution pendant 20 ans, s'articule autour de 4 axes majeurs :

- La conduite du changement au sein de réseaux de magasins ( par l'élaboration de nouvelles politiques commerciales et la mise en place des standards opérationnels ).



- Le Management participatif et la montée en compétences des collaborateurs, l'accompagnement au quotidien et la Formation continue. ( Création des supports pédagogiques )



- Un service client d'excellence ( qu'il soit voué au développement des partenariats nationaux, ou à la satisfaction et fidélité sans faille du consommateur final ).



- Une forte culture du challenge et du résultat par l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs ( Gestion P&L et optimisation des KPI's ) et l'animation multi sites.





Raphael Lagarde

0695039506



Mes compétences :

Vente

Publicité

Directeur régional

Marketing

Direction des ventes

Infographie

Management

Retail

Merchandising

Direction commerciale