Raphael LAISSU

Plus de 20 ans d’expérience dans le management stratégique et opérationnel de la production et de la supply chain dans des contextes Internationaux exigeants pour le retail B To B / B to C et l'industrie



Mes compétences :

Management

Industrie

ERP

Supply chain

Logistique

AUTOMOBILE

Lean manufacturing

SAP

EDI

MANAGER

Audit logistique

Système d'information

Approvisionnement et achats

Gestion des achats

Logistique industrielle

Grande distribution

Transport

Mécanisation d'entrepots

E-commerce

WMS LM

Gestion des stocks et entreposage

Distribution spécialisée

Gestion des Instances Representatives du Personnel

Service client

Gestion budgétaire

Administration des ventes

Commerce B2C

Commerce international

Value Stream Mapping

Kaizen

5S

Kanban

Warehouse Management system (WMS): LM

SAP Material Management

Maintenance productive totale

Transport Mangement System (TMS): Expedito

Plan stratégique

Plan industriel et Commercial (S&OP ou PIC)

Analyse make or buy

SAP Sales and Distribution

SAP Production Planning

Slim Stock

LOKAD

Plan de production (PDP)

Compte de résultats

Futur Master