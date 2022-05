Raphaël LEPLAT

Après avoir effectué un stage de longue durée chez Biztoo.fr (Réseau d'actualités qui met en relation les commerçants et consommateurs) en tant que chargé du webmarketing et community management. J' ai souhaité me spécialiser dans le référencement naturel, c'est pourquoi j'occupe actuellement le poste de chef de projet SEO pour le site passeportsanté.net (2ème site de conseil en santé/bien-être de France avec 14 millions de pages vues/mois) qui appartient au groupe Oxygem.



Grâce à ces différentes expériences profesionnelles j'ai pu développer mes compétences en ce qui concerne le SMO, SEO, backlinks, HTML 5, CSS3, Community management, maquettes de site internet, jeux concours online, Buzz online, etc.



Passionné par le web, j'aime également tout ce qui touche aux photographies, vidéos, etc.



Mes compétences :

Pack office

Photoshop CS6

SEO

SMO

Webmastertools

Google analytics

CSS 3

Html 5

Backlinks

Google Trends

Leads

Blogging