Jeune actif à la recherche d'un projet dans lequel m'investir, je suis quelqu'un d'animé par la curiosité et le goût d'apprendre. Je souhaiterai intégrer un service R&D en mécanique, afin de pouvoir mettre mes compétences au service du développement de produits de haute technicité. J'ai pu articuler mes connaissances autour de la mécanique théorique au service de l'industrie, via diverses expériences au sein de PME et d'un grand groupe de l'industrie métallurgique. Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences en programmation, en éléments finis et en mécanique des matériaux et procédés de fabrication. J'ai une expérience en management d'équipe pluridisciplinaire.



J'aime réussir à réunir le monde de la R&D avec les activités de productions, faire cohabiter ces deux entités et relever de nouveaux défis avec l'ensemble des membres d'une organisation.



Je suis ouvert à toutes vos propositions !







Raphaël Lorain



Mes compétences :

Optimisation des process

Tribologie

Méthode des éléments finis

Mécanique des milieux continus

Thermique

Génie des Procédés

Génie mécanique

Programmation informatique

Gestion de projet