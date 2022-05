Raphaël MAILLO

IT/SI - IMMOBILER - AUDIOVISUEL, SANTÉ PUBLIQUE. DIRECTION & PILOTAGE DE PROJET AMOE ET MOE. GESTION DE MARCHÉS PUBLICS INFORMATIQUES



AMOA

Assistance maîtrise d'ouvrage, adéquation SI à la stratégie d'entreprise, cartographie de processus métiers, étude de faisabilité-benchmark outils, contractualisation et gestion d’appel d’offres, accompagnement des projets.

Supervision des formations et accompagnement utilisateurs,

Pilotage projets, suivis budgétaires.



MOE

Gestion portefeuille projets ; plan projet, cadrage budgétaire, gestion équipe, suivi dev



Gestion des marchés publics

Rédaction / analyse des offres / suivi de marché



Mes compétences :

CSS Flash et action script

SugarCRM, vTiger, CiviCRM, Dolibarr ERP/CRM

LDAP Netscape Suite Spot, Exchange,

Real Server, Windows Media Server, QuickTime Ser

Php, Ajax, Xml, Asp.Net

Mysql, Sql Server,

Apache, ISS, Tomcat,

Html Xhtml dhtml JavaScript Xaml

Dotclear, Spip, Typo3, Joomla, Wordpress,

Linux, Windows, OSX

Gestion de projet

Photoshop, Illustrator, Fireworks

Marchés publics

spécifications fonctionnelles détaillées

PHProjekt, moregroupware, PGroupware, PhpCollab,

Dreamweaver, Visual Studio

Intranet

Extranet

Web

Internet

NTIC