Raphaël MASCI

En 2007, j’ai participé à la création d’une agence immobilière sur la commune de Villefranche sur Saône, dans le nord de Lyon. A l’époque nous étions rattachés à un réseau de franchises. Malgré un contexte économique pas toujours favorable j’ai participé au développement de cette jeune agence en me fixant des objectifs élevés.



En 2010, après 3 années en alternance pour obtenir le titre IFAG de Responsable Opérationnel de centre de Profit (niveau Master Européen IFAG dans le cadre du système LMD - gestion, finance et marketing), j’ai opté pour le statut d’agent commercial indépendant.



Passionné par mon métier j’ai cherché au fil des années à élargir mes compétences pour consolider mon savoir faire et réussi à développer des partenariats avec des promoteurs locaux et nationaux. Mes connaissances techniques, commerciales et financières, me permettent de sélectionner les opérations à fort potentiel pour dénicher ex nihilo les opportunités en adéquation avec le marché et les besoins du client final.

J’ai durant ces 5 premières années pu satisfaire aux exigences de l'agence grâce à mes bons résultats. Cet investissement personnel m'a permis de maîtriser le poste de négociateur dans une conjoncture difficile. Le secteur géographique qui m’a été confié m’a permis de toucher un panel très varié de profils de clients et de biens.



En 2013, j’ai décidé de créer mon agence : l’agence du Val d’Or (site internet :Array) qui est née de mon association avec 2 agents immobiliers cumulant également chacun 6 années d’expérience sur les secteurs du Val de Saône, des Monts d’Or, de la Vallée d’Azergues et des Pierres Dorées.



Notre agence est située à Anse, au carrefour de ces 4 riches secteurs géographiques de la périphérie Lyonnaise. Notre emplacement sur la route de Lyon (RN6), à équidistance entre Les Monts d’Or et Villefranche, les villages des Pierres Dorées et les bords de Saône, à proximité des accès A6, A46 et A89, nous permet de rayonner sur l’ensemble de la zone de prédilection des acquéreurs potentiels recherchant à la fois une véritable qualité de vie mais aussi la proximité immédiate de Lyon, deuxième bassin d’emploi français.



Enfin, c’est aussi parce que notre métier est gangrené par l’émergence incessante d’agence ou agents virtuels et éphémères que la notre est elle bien réelle ! Nous vous attendons dans notre belle agence au 317 route de Lyon a Anse (69).



Array



Mes compétences :

Agent immobilier

Immobilier