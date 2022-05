Raphaël MERIDDA

Raphael Meridda est le dirigeant et fondateur de Raphael Meridda Courtage.



Il est conseiller en gestion de patrimoine et accompagne ses clients aussi bien sur leur problématiques fiscales, sociales ou patrimoniales.



Il agit aussi bien en tant que conseil qu'en tant que courtier.



Il est donc présent à toutes les étapes de la constitution et de la protection du patrimoine privé et professionnel.



Apres 5 années passées à developper un reseau de partenaires experts comptable et de clients chefs d'entreprise au sein du groupe La mondiale, il a fondé RM Courtage en 2009.



Il souhaite offrir ses conseils avec la liberté de choisir ses fournisseurs.



Il intervient surtout sur toutes les problématiques de protection sociale de ses clients et est devenu le référent en cette matière pour ses partenaires.



Il accompagne aujourd'hui environ 150 clients et 15 partenaires.