Raphaël PIÉCHAUD

Qui peut le plus, peut encore le plus : pour mettre en œuvre des stratégies originales et pertinentes, je cultive deux champs complémentaires de compétences.



COMMUNICATION À DOMINANTE WEB (BtoB + BtoC) :

- stratégies éditoriales (audits éditoriaux, développement de contenus internes et des UGC)

- création de contenus éditoriaux (le Bescherelle et le dictionnaire Larousse sont mes livres de chevet)

- maîtrise des principaux CMS et blogs

- social media et community management, SMO (social media optimization)

- SEO (référencement web)



CONDUITE COMPLÈTE DE PROJETS DIGITAUX (MOA) :

- méthode Agile / Scrum

- plannings et budgets

- spécifications fonctionnelles

- UX (expérience utilisateur) / ergonomie web

- suivi du développement (outils et appli : Redmine, Trac, Github)

- recettes et debugging

- mise en production réussie !



Oh ! et pour mettre à jour et challenger mes compétences, je suis également devenu un membre actif de l'association des anciens de mon master de communication (Communication Alumni Sorbonne Nouvelle).



Pour aller plus loin que l'univers professionnel, vous pouvez suivre mes aventures généalogiques sur mon blog :Array



