Raphaël RANDRIANJANAHARY

Je suis Développeur web depuis plus de 4 ans maintenant et entrepreneur. Je gère ma boîte CREA WEB AGENCY et je crée des sites pour mes clients. Mon champ de compétences comprend : création de site vitrine, création site e-commerce, boutique prestashop. Je réalise également le référencement naturel Google (Netlinking, réseaux sociaux, création pbn de qualité).



J'ai créé mon entreprise https://www.creawebagency.com en 2016.



Mes compétences :

Adobe Photoshop CS6

MySQL

Prestashop

Développement web

Rédaction web

PHP

Création de site web

Webmaster

Wordpress