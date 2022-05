Raphaël RENAUD

Diplômé de l'IAE de Nice et Titulaire d'une maitrise des sciences de gestion puis d'un master 2 en audit interne et contrôle de gestion.



Je démarre ma carrière professionnelle au Consortium Stade de France en tant que auditeur financier ou je suis responsable du reporting financier, de la gestion comptable des immobilisations et de la réalisation des modèles financiers dans le cadre du développement externe de la société.



En 2011, après quatre ans passés au Consortium Stade de France, je prends la décision de constituer une société de conseil. En partenariat de deux sociétés de conseil en stratégie, j'ai ainsi collaboré à plusieurs missions d’accompagnement dans les secteurs du numérique et de la gestion d'équipements tels que les stades et arènes sportives.



En 2012, Je créé la société POP MY SHOPArray , 1ère plateforme internet destinée à favoriser la création de boutiques éphémères en proposant un référencement des espaces commerciaux vacants disponibles à la location temporaire. Je cède mes parts et revends la société POP MY SHOP en 2013 pour m'installer dans le sud de la France, ou je rejoins la CCI Nice côte d'azur.



Depuis 2014, je suis contrôleur de gestion de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice.



Sur mon temps personnel, je contribue au développement d'une activité de Chef à domicile et traiteur sur le thème de la cuisine asiatique.Array



