Raphael RENAULT

Diplômé d’un master professionnel ingénierie et géosciences du littoral (DESS Gélipode) je suis très intéressé par la sédimentologie et plus précisément la gestion et le suivi de trait de côte naturel ou non. Je possède de bonnes connaissances en géosciences (c'est un domaine que j'affectionne tout particulièrement). J'ai une grande affinité pour le terrain.

De part ma formation en génie côtier, je suis également capable de travailler sur du dimensionnement d'ouvrages de protection contre la mer ou la réalisation d'états des lieux sur des ouvrages existants.

Malgré ma formation qui était orientée en partie vers les "Travaux publics" en domaine maritime; je reste très sensible aux questions environnementales.



Je suis mobile et prêt à me déplacer pour prendre un poste.



Compétences:

•Informatiques : programmation C++, scilab, logiciels Fudaa Vag et Fudaa Refonde, notions sous TELEMAC, GDM, pack OFFICE (C2i en 2008).

•Techniques : DGPS Trimble, tarière, Malvern (granulomètre laser), granulométrie par tamisage, spectromètre portable de fluorescence X, cartographie de terrain, méthodes géophysiques appliquées, gestion intégrée des zones côtières.

•Recherche & Développement : élaboration d’études en équipe pluridisciplinaire, investigations sur le terrain et en laboratoire, rédactions de rapports d’activités, notes de services pour les collectivités territoriales.



Connaissances:

Géologie, sédimentologie, granulométrie, minéralogie, géochimie, géodynamique, géophysique appliquée, géotechnique, biologie végétale et animale, hydrodynamique, dimensionnement d'ouvrages de protection contre la mer, hydrologie, pétrologie endogène et exogène, DCE.



