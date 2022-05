Raphael ROUTA

Ingénieur d’affaires Informatique, réseaux et télécoms

• Développement de l’activité commerciale auprès d’un portefeuille de clients par la vente de solutions et prestations de services.

• Prospection sur liste de comptes stratégiques

• Fidélisation et conseil

• Analyse, définition des besoins, conception d’architecture, offre Commerciale, Négociation

• Garant d’un compte de résultat et du financement client (CA, marge, résultat, facturation, délais de Règlement)

• Gestion de projet, allocations de ressources, coordinations des sous traitants, gestion du planning.

• Analyse de la rentabilité des affaires.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management techniciens et sous traitants

Lan, wifi, cablage réseau

Accès opérateurs (voix, data, internet, vpn, mpls)

Autocommutateurs ( IPBX, Voip, multisite, postes I

Vidéosurveillance IP

Télécommunications

Cisco

Datacenter (contenu et contenant)

infogerance