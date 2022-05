Raphael SAGLIER

Dans le conseil c'est pas l'efficacité qui compte c'est que le client soit content du conseil.

Au pire il se dira « j’aurai essayé »

Pour ça tu proposes des conseils en t'adaptant aux objections jusqu’à ce que le client soit content du conseil et raccroche.

Dans une entreprise il y a différents courants de pensée, qui ont différents objectifs. L'idéal c'est de trouver une seule idée pour que chaque courant de pensée utilise l'idée pour son objectif même si ces objectifs sont contradictoires.

L'idée c'est de faire la créativité à sa place et lui laisser faire la décision et l'action : il faut avoir son objectif et lui proposer des idées à la chaîne en s’adaptant à ses objections jusqu’à ce que ce client aie l'idée qui, d'après lui, va lui permettre d'atteindre son objectif.



