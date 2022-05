Raphael SCHILLIO

Je suis actuellement étudiant. J'ai cette année était pris en BTS Design Graphique, option communication et média numérique en alternance. A défaut de ne pas avoir trouvé un patron, j'ai tout de même exercé un stage rémunéré dans un entreprise pendant 3 semaines en octobre.

N'ayant actuellement toujours pas de patron, je ne peux pas accéder à mon BTS. J'ai donc décidé de faire ce BTS par correspondance. Ayant un certain prix, je cherche actuellement un emploi qui me permettrait de financer cette formation, mais aussi de pouvoir gagner un peu d'argent tout en continuant mes études et obtenir un Bac+2



Mes compétences :

Adobe After Effects

Adobe InDesign

HTML

Adobe Illustrator

OpenOffice

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint