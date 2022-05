Raphael TORDOIR

Indépendant depuis 2005, créateur de plusieurs sociétés dans le domaine de l’évènementiel (Ibiza sonorisation event, Syara animation, le Carré VIP production)

Aujourd'hui j'interviens dans le e-commerce aussi bien dans le Webmarketing que dans la création de boutiques en ligne, mais aussi dans le blogging.



Si je devais faire un bilan sur mes compétences j'affirmerais que je suis doté d'excellentes qualités relationnelles et de réelles capacités d'écoute. J' aime conseiller et je sais convaincre, le contact avec la clientèle est au coeur de mes centres d'intérêt professionnels. Je suis rigoureux, méthodique et organisé, j'aime aller à l'essentiel pour optimiser mon temps. Je me considère comme un entrepreneur authentique et éveillé.



