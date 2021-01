Raphaël TROUSSIER

Conseil et accompagnement pour :



- définir une stratégie de communication,

- apporter analyse et recommandation stratégique et opérationnelle,

- dessiner les contours d'un territoire de communication pour les marques,

- créer un branding,

- trouver un insight créatif pour des campagnes,

- piloter la conception-création de messages,

- concevoir et piloter des plans de communication ou des campagnes (pub, promo, corporate, RP, Event, sponsoring, politique, tous canaux, tous supports, local ou international)

- accompagner les leaders dans leurs décisions marketing et communication.



Pour des missions courtes ou longues, en freelance ou CDD (voire CDI), in-house ou à distance, sur France ou à l'étranger.



Expert en communication des marques, tous types, tous media, tous supports, France ou international.

18 ans d'expérience en conseil et gestion de communication des marques, projets 360•, en agence de publicité dont la majorité au sein du groupe DDB Worldwide (Rapp Paris, DDB RED, Louis XIV, DDB Paris, V, DDB Travel & Tourism, Nouveau Monde DDB, DDB SHARE), pour de grands comptes (Volkswagen, Sherpa alimentation, Monsieur Store, Royal Air Maroc, Ethiquable, L'office du tourisme d'Égypte... sur zone EMEA + Inde. Parle couramment le français, l'anglais (work language since 2006) et le portugais; notions d'allemand.



Mes compétences :

Publicité / Communication

Management

Marketing

Publicité

Conseil

Communication

International

Consultant

Planning stratégique

Branding & identities

Portugais courant

Stratégie de communication

Anglais courant

Film institutionnel

Film d'entreprise

Film publicitaire