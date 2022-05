Raphaël VINCEY

Ingénieur depuis 13 ans dans l’industrie automobile en France puis aux USA, j’ai participé à la création et à l’amélioration de solutions techniques au niveau des Produits comme des Process. Mon approche pragmatique dans la résolution de problèmes me permet de définir des solutions efficaces. Organisé, autonome, efficace dans le suivi et le respect des délais, je cherche un nouveau défi sur Lyon, à partir de Juillet 2019.



Mes compétences :

Conception

Développement

Automobile

Aluminium

Polymères

Stamping