Raphael ZAGURY

Après avoir occupé un poste d'ingénieur commercial pendant 1 an au Canada (GH Communications) et 2 ans en France (SPIE), je suis en charge depuis 2009 du développement du C.A, de la Marge et du portefeuille de contrats des 9 Ingénieurs d’Affaires d'une équipe commerciale chez SPIE Communications - 8 Millions d’euros / an



Moyens : Définition des objectifs individuels, mise en place des plans d’actions nécessaires à la réussite et au développement de chacun des membres de l’équipe,

Apport : Développement des ventes Data Cisco, Virtualisation, Opérateurs, Datacenter, Infogérance



Précédemment chez SPIE Communications:

Ingénieur Commercial – Ventes Neuves et Gestion de comptes clés

Développement du C.A et de la marge dans le domaine de la voix et des données, à destination des entreprises. Constructeurs représentés : Cisco, Nortel, Aastra Matra, Siemens, Mitel, 3Com, HP

Vente de services à valeur ajoutée :MCO, hébergement, supervision, infogérance



Mai 2005 – Mai 2006 GH COMMUNICATIONS INC.– Montréal / Canada– Intégrateur de solutions télécoms

Ingénieur Commercial en télécommunications – produits Mitel et Toshiba



Mes compétences :

Commercial

Grands comptes

Ingénieur Commercial

Mid market

Responsable des ventes

Télécoms

ventes