Diplômée d’une licence professionnelle « Métiers des arts culinaires et des arts de la table ». J'ai choisi de compléter mon parcours axé sur la gastronomie. Passionnée par le domaine du tourisme, j’ai ainsi continué mes études au sein du Master « Management de la culture, des arts et du patrimoine ».



Ce master m’a permis de me spécialiser dans le domaine du tourisme, plus particulièrement dans la valorisation économique de la culture et du patrimoine. Par ailleurs ma formation intègre un parcours vin gastronomie et tourisme c'est ainsi que par choix raisonné je me tourne vers les métiers de l’événementiel liés à ces domaines.

Consultez mon site en ligne

http://raphaelle-antonicelli.fr/