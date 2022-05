Raphaelle BERGEROT

Traitement de données

Collecte et saisie des données (INSEE, Filocom, Perval/Base Bien, CAF, DADS, DGI, SIRENE...)

Mise en place de Bases de données (Access, Excel)

Traitement statistique des données



Cartographie-SIG

Exploitation des informations collectées aux formats raster, vectoriel et alphanumérique, soit cadastre numérique, fonds IGN (bdcarto, bdtopo, bdortho...)

Intégration des données à différentes échelles de l’infracommunal à l’échelle régionale

Réalisation de cartes de synthèse, croisements de données, analyses multivariées



Infographie

Réalisation de cartes/schémas d’illustration sur logiciels de dessin (Illustrator, Indesign, Photoshop)

Observation-terrain

Etat des lieux, diagnostic, recueil et inventaire, présentation, choix et analyse de résultats, relevés de terrains, reportages photographiques, mise en place de questionnaire.



Outils informatiques

maitrîse : Mapinfo 10.5, Illustrator, Indesign, Photoshop, Access, Excel, Word, Publisher

notions : Autocad, CorelDraw, Freehand



Mes compétences :

Géographie

Géomatique

Base de données

Environnement

Infographie

SGBD

Urbanisme

Documentation

Statistiques

Developpement durable