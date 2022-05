Raphaëlle CADOR

Rouen Business School - Profil international : Anglais / Espagnol



5 ans d'expérience en Supply Chain :



- Conseil et métier

- Gestion de projets SI : Certifiée SAP MM (Achats, Approvisionnements et MRP), spécialiste SAP WM (Gestion des entrepôts : flux entrants, stockage, DLC/DLUO, flux sortants)

- Gestion de stocks : MRP, prévisions de ventes, approvisionnements

- Missions effectuées dans les secteurs agroalimentaire, industriel et de la distribution

- Relation clients et fournisseurs

- Pilotage de KPI

- Optimisation des outils et procédures logistiques

- Analyse et Reporting (Excel, SAP, Navision)

- Sensibilité avec les chiffres et le commerce



Mes compétences :

Achats

acheteur

Agroalimentaire

Approvisionnement

COMMERCE

ERP

ERP SAP

Export

Logistique

Planification

Prévisions

SAP

Supply chain

Système d'Information

Vente