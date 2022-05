Raphaelle DE LARMINAT

Bonjour et bienvenue,



J'ai évolué au cours de ma carrière dans la fonction commerciale pour des produits techniques et notamment dans le développement international de clients grands comptes dans un contexte « Business to Business », principalement dans le secteur de l'industrie cosmétique sur des cycles de ventes court, moyens et longs termes.

Mon parcours professionnel s'articule autour de 3 axes : le lancement de nouvelles activités, le développement client et le sourcing à l'international.



Mon projet professionnel :

Développer un portefeuille de clients (grands comptes et/ou PMI-PME) ou de distributeurs au niveau national ou Européen, dans les secteurs industriels cosmétique ou pharmaceutique ou dans les secteurs du recyclage industriel.

travail avec des équipes multiculturelles.



Statut recherché : cadre commercial



Merci de votre attention.



Mes compétences :

Achat

Business

Business to business

Chimie

Commercial

Cosmétique

International

REACH

Recyclage

Valorisation

Vente