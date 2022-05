Raphaëlle FELTRIN

Comprendre le fonctionnement d'un territoire, ses atouts et ses potentialités pour proposer des actions d'aménagement en cohérence avec le contexte local sont les missions qui m'intéressent et qui m'enrichissent.



Ma triple compétence en géographie, urbanisme et habitat me permet de comprendre les complexités des politiques et pratiques de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et de l'habitat. Dans le cadre des missions qui m'ont été confiées, j'ai réalisé des études, diagnostics territoriaux et montages de projets d'aménagement sur des territoires urbains, périurbains ou ruraux.



Dans ma vie personnelle, je me passionne pour la photographie. J'ai d'ailleurs gagné de nombreux concours (classée 1er auteur de la Région Midi-Pyrénées, dans la catégorie couleur et 2ème auteur dans la catégorie noir et blanc, par la Fédération Photographique de France) et j'expose (région toulousaine, Aude, Dax...).

J'ai également une passion affirmée pour les voyages (en Asie en particulier - Inde, Myanmar, Thaïlande, Sri Lanka, Hongkong... et je n'hésite pas à retourner régulièrement dans ces pays, la connaissance de ces cultures étant infinie).



Au plaisir d'échanger avec vous sur l'urbanisme, l'habitat, nos métiers ou nos centres intérêts communs.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Bailleurs sociaux

Politique

Politique de la ville

Programmation

Projets urbains

Prospection

Prospection foncière

Urbanisme

Habitat

Étude de marché

Étude de faisabilité de projets