Raphaelle N'DOYE

Jeune consultante en PMO chez AUBAY, j'interviens chez des clients de l'entreprise sur des fonctions de support et de gestion de projet.

Lors de mon stage de fin d'études dans une filiale du groupe AREVA, j'ai acquis une certaine expérience en planification/plan de charge. J'étais responsable d'un portefeuille de deux projets, les plannings été gérés sous MS Project, et je produisais des reportings Excel mettant en évidence des éléments de performance opérationnelle (VBA, formules Excel).

je souhaite compléter cette première expérience et développer mes compétences en gestion de projet en ouvrant mon scope vers l'ensemble des fonctions d'un PMO.



Prise de poste effectuée en Janvier 2017



Mes compétences :

Gestion de projet

Prezi

Planification

Microsoft Project

Microsoft Excel

SQL

VBA