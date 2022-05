Raphaëlle PRUNIER

Après avoir travaillé 5 ans, j'ai pris une année sabbatique pour effectuer un tour du monde. Je suis rentrée en France en Juillet 2017 et je recherche activement un nouveau poste. Je suis dynamique et ouverte d'esprit et je recherche un poste stimulant et pleins de défis dans le domaine de la création ou du développement de nouvelles technologies. Mon profil d'ingénieur généraliste, mes capacités en communication et mes connaissances en méthodologie de gestion de projets, font de moi une bonne candidate à des postes de chargée d'affaire, ingénieure projet, ingénieure de production. J'ai une sensibilité particulière pour les domaines ayant trait aux énergies propres et à l'environnement.



Mes compétences :

CAPM

Gestion de projet

Gestion industrielle