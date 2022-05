Raphaëlle ROUTABOULE FOY

Passionnée par l'histoire et l'art, j'ai débuté mes études par une maîtrise d'histoire puis une maîtrise d'histoire de l'art. J'ai fait plusieurs stages en musées, puis complété ma formation par un DESS en muséologie et nouveaux médias. Voulant ajouter un domaine de compétence, j'ai préparé et obtenu un Master Spécialisé en Technologie Culture et Patrimoine. Enfin, en 2005, je suis montée à Paris pour suivre un 3e cycle en marché de l'art - expertise.

Pour mettre en pratique les connaissances des années d'université, mais également découvrir le métier sur le terrain, j'ai effectué plusieurs stages dans des établissements culturels, mais également à l'OCBC, office de la police judiciaire qui lutte contre le trafic des biens culturels.

Tout au long de mes études, j'ai pu développer mes connaissances en histoire, en art et découvrir le monde des arts, des musées, du patrimoine et de la culture sous différents aspects et dans divers domaines.

Depuis presque 5 ans, je travaille dans le transport des œuvres d'art : emballage, logistique, formalités douanières, etc, "j'expédie" tableaux, sculptures et mobilier aux quatre coins du monde.



Mes compétences :

Formalités import/export

Transport international

Pédagogie

Transport

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Logistique

Coordination