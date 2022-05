Rasamimanana CHARLES

L' AMPHOMA ( Association des Médecins et Pharmaciens Originaires de Madagascar et Amis) est une association créée à l'initiative des quelques Médecins Français d'origine Malgache, de la région Est de la France, en 1999. C'est une association apolitique à but non lucratif dont les objectifs sont :



- la solidarité du corps médical et l'établissement de relations entre les médecins et pharmaciens du monde



- la formation scientifique post-universitaire en termes de recherche, revues, livres, échanges de travaux d'étudiants



- la collecte de matériel et médicaments à envoyer aux correspondants de l'association



- le contact et la coopération avec d'autres organismes travaillant à et pour Madagascar



- aider les médecins, pharmaciens et personnels para-médicaux à trouver des éléments d'information et de formation pour améliorer leur connaissance et leur condition de travail



- Combler l'insuffisance de structure de soutien et de communications médicales concernant les nouvelles technologies et les progrès de la médecine



Mes compétences :

médecin

Pharmacien