Formée au sein de SAGE Institut, j'interviens depuis une dizaine d’années dans le domaine de la paie en tant que consultante SAGE, afin d’accompagner mes clients dans leur installation et leur utilisation du logiciel :



- Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges

- Paramétrage et recettage

- Formations des utilisateurs

- Mises à jour en fonction des évolutions du droit social



Mon intervention vous garantit une utilisation optimale du logiciel et un gain de temps dans le traitement des données au quotidien grâce à l’automatisation des tâches courantes. Et mon expérience en tant que responsable paye vous assure une meilleure compréhension de vos besoins.



Mon expertise dans le domaine de la paie me conduit également à traiter des demandes d’externalisation de la paie et de suivre l’évolution du droit social.



Je serai ravie de vous rencontrer pour vous apporter mes conseils et mon expertise.



Au plaisir de futurs échanges.



Rasika Berquin