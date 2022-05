Rassambigwendé Hermann TIENDREBEOGO

Accéder à un poste d'ingénieur en Génie électrique dans une entreprise dynamique innovatante qui me permettra de travailler dans des environnements techniques différents et sur des projets très variés.



Mes compétences :

Matlab-Simulink

CANECO BT

Conception et dimensionnement des réseaux électriq

Transferts thermiques et mécanique des fluides

Machines électriques

Électronique analogique &numérique

Automatique (asservissement lineaire et non linéai

Microsoft Project Pro 2013

PowerWorld Simulator

Centrales à cycle combiné

Simulateur de centrales nucléaires: SIREP

Arduino

Eclipse C/C++

Turboalternateurs

Spécifications d'exploitation nucléaire

Alternateurs de centrales électriques

Opérations et connexion au réseau électrique

Maintenance des moyens de production

Modules des turbines à gaz

Energies renouvelables: conception et gestion

Gestion des risques et sûreté de fonctionnement

Télégestion et gestion des déchets nucléaires

Sûreté nucléaire

Système de management de l'energie ISO 50001

Norme ISO 50001

Microsoft Visio

MTDC grid

HVDC grid

DC/DC converter technologies

Visio

Bulats B2 (upper intermediate)

DC/DC CONVERTER

Power Flow analysis