Raymond MAHOP (MAHOP)

Actuellement, j'occupe le poste de Chef Service Rémunération et Paie au sein de Cameroon Dockworkers Services (CDS) Coop - CA avec pour mission d'assurer une politique de rémunération fiable, juste et équitable.

Je suis nantis d'un Master Recherche en Stratégie et Management des Organisations option Gestion des Ressources Humaines, et d'un Master Professionnel en Gestion des Ressources Humaines.

Je suis en même de définir, promouvoir et mettre en œuvre le pilotage stratégique des ressources humaines.