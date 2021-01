Raymond PEYRARD

Après 25 ans d'expérience professionnelle, je désire aujourd'hui poursuivre ma carrière en relevant de nouveaux défis.



Mes domaines de compétence :

- La logistique : Développement (commerce, appels d'offres), Production (organisation des flux, implantation des dossiers, ouverture de sites), Gestion sociale et Formation.

- L'immobilier : audit des infrastructures et installations, contrôles ICPE, préconisation en matière de sécurité.

- Les achats : négociation et gestion fournisseurs.



Mon engagement personnel, ma technicité et mon sens du management sont des atouts à une intégration rapide dans l'organisation de l'entreprise.



Mes compétences :

Logistique

Achats

Management

Sécurité

Immobilier

Organisation logistique

Audit

budgets