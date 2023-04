Rébecca DAMAMME (RÉBECCA DAMAMME)

Apprentie ingénieure au sein du Master Sciences et Génie des Matériaux de Paris Saclay, je suis actuellement rendue à ma troisième année dalternance dans le domaine des matériaux.

Mes deux dernières années sont réalisées au sein du centre de Recherche et Technologie de Thales (TRT) où je travaille sur les céramiques piézoélectriques sans plomb. Jétudie plus particulièrement la synthèse et la caractérisation des poudres (DRX, MEB, granulométrie), la mise en forme des céramiques (procédé de compactage/frittage et fabrication additive) et leurs caractérisations diélectriques et piézoélectriques.



Par ailleurs, au cours de mon master jai eu lopportunité de me spécialiser dans la mise en forme des matériaux métalliques et de leurs caractérisations. Ma formation est particulièrement centrée sur différents procédés de mise en forme des matériaux. Lors de ma dernière année de Master, je me suis spécialisée dans limpression 3D et plus particulièrement sur la technologie de fusion sur lit de poudre.



Dans la continuité de mon alternance et de ma formation, mon projet pour lavenir est de poursuivre dans létude des matériaux et de leurs procédés, si possible pour des applications industrielles spécifiques sujet que je trouve passionnant.

Je serais donc disponible pour de nouveaux challenges dans les matériaux à partir de septembre 2023 en région Bordelaise.