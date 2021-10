Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m'adapter, j'ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur et j'ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle.



Mes compétences :

Discrétion

Esprit d'initiative

Faculté d'adaptation

Capable de travailler sous pression

Esprit d'équipe

Organisé

Dynamique

Diplomatie

À l’écoute des autres

Sens de l'éthique

Microsoft Office