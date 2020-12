Regarder Hold-Up Le Film Documentaire FILM STREAMING HD

Regarder Hold-Up le film Streaming Complet 2020 - Hold-Up le film Documentaire Streaming Gratuit Film Complet en Français avec une qualité HD.



Regarder Hold-Up (2020) Film Complet Streaming Vf HD



Regarder ou Télécharger http://starmax24.net/fr/movie/762714/hold-up



Hold-Up avec une qualité HD | 460p - 720p - 1080p - BRRip - DvdRip



Hold-Up (2020) le film Documentaire Covid Streaming VF HD



La pandémie de la Covid-19 a donné lieu à des échanges contradictoires entre médecins, spécialistes, professeurs, hommes politiques et experts, le tout orchestré et alimenté par le feu nourri des médias. Que penser ? Que faire avec toutes ces informations ? Qui croire ?



11 novembre 2020 en VOD / 2h 51min / Documentaire

De Pierre Barnérias

Nationalité Français



du film"Hold-up" à l'opacité gouvernementale: complotisme et fabrique du contre-savoir



Sorti le 11 Novembre dernier dabord sur la plateforme Viméo, et repiqué depuis sur de multiples sites notamment sur Youtube, le film « Hold-up retour sur un chaos » dune durée de près de trois heures a totalisé en moins deux semaines plus de 2 millions et demi de visionnages et généré plus de 300.000 tweets.



Le film postule à la fois que la Pandémie de Covid est le résultat dun complot mondial visant à tuer les pauvres, et que le virus nexiste pas et nest quune arnaque pour contrôler les populations.



ancien journaliste proche du mouvement catholique contre le mariage pour tous en 2013, son réalisateur Pierre Barnérias sest fait connaitre en 2014 avec un documentaire consacré aux apparitions de la Vierge. Lun de ses deux co-producteurs, Nicolas Réoutsky, a pour sa part produit auparavant un sur ceux qui sont revenus de la mort, et lautre, Christophe Cossé, se dit maître praticien en hypnose ericksonnienne, dont lune des techniques dérivées, le Yes-set, est utilisée en marketing téléphonique.



Ni ces antécédents, ni les absurdités du film ni sa longueur, ni les fact-checkings opérés par la grande presse depuis sa sortie nont empêché hold-up de voir son audience augmenter. Retiré de Viméo pour complotisme, le filmp a trouvé refuge sur une autre plate-forme Odyssée, connue pour héberger des contenus relatifs aux illuminatis et aux extra-terrestres, avant dêtre disséminée par les internautes sur YoutTube, ou par We transfert. Son financement participatif sur la plateforme Ulule qui avait permis de récolter plus de 180 000 euros au 1er octobre dernier, se poursuivait mi-novembre via une autre plate-forme baptisée Tipeee, ou, si lon en croit France-Inter, plus de 7600 personnes auraient versé 147 000 euros par mois aux producteurs.



Ce film saffirme ainsi comme une défaite incontestable des médias traditionnels, et comme la dernière en date des manifestations étranges du monde dans lequel nous sommes entrés, ou la vérité nest plus ailleurs mais nimporte où, et où le moins vraisemblable est presque toujours le plus sur. Hold-up est un signe des Temps.



Hold-Up le film Documentaire Streaming VF Gratuit en Français



Coronavirus : Massivement vu et financé en ligne, le succès de « Hold-Up » risque-t-il de « banaliser la parole complotiste » ?



Avec plus de 2,7 millions de visionnages en ligne seulement six jours après sa sortie, Hold-up a eu un retentissement inégalé en France par rapport aux vidéos de ce type généralement diffusées sur le Web. Le documentaire, qui dénonce la gestion de la crise du coronavirus par les dirigeants, est vivement critiqué depuis sa sortie le 11 novembre. Personnalités politiques et médias sont immédiatement montés au front et soulignent qu'il s'appuie sur des informations factuellement erronnées. Des réactions musclées, signe que le phénomène autours dHold-up, nest pas pris à la légère.



Sur la forme, le documentaire na rien dinédit, à commencer par son financement en ligne. « Les sphères conspirationnistes font énormément appel au don de manière générale et le financement participatif fait partie de limaginaire antisystème, commente Marie Peltier, enseignante en histoire à linstitut supérieur de pédagogie Galilée de Bruxelles (ISPG) et autrice de louvrage Obsession : Dans les coulisses du récit complotiste. Les conspirationnistes aiment se voir comme des opposants et nourrissent lidée que largent appartient à ceux qui ont le pouvoir. Donc pour le contrer et financer ses propres contenus, il faut mettre de sa poche. »



« Les gens veulent savoir et sont prêts à donner de largent »

Mais là où Hold-up se démarque des autres productions de sa catégorie, cest sur le montant récolté. Les réalisateurs ont réussi à rassembler 155.749 euros sur Tipeee et 182.970 euros sur Ulule. Au total, plus de 13.400 internautes ont contribué à la réalisation de ce projet. « Le documentaire révèle une angoisse profonde sur les questions de santé et révèle aussi linquiétude vis-à-vis de nos gouvernements, analyse Divina Frau-Meigs, sociologue des médias, professeure à luniversité Sorbonne Nouvelle. Quest-ce quon nous cache, est-ce quon nest pas instrumentalisé, est-ce quon nest pas manipulé ? Les gens veulent savoir et sont prêts à donner de largent à ceux qui leur disent "On a la réponse à vos questions". »



De plus, dans une période où lon subit la crise sanitaire, donner permet de se mettre dans une position active. « Les personnes qui ont microfinancé le film ne sont plus dans linertie et lincapacité à agir », souligne lautrice du livre Faut-il avoir peur des fake news ?.



«Je le trouve même assez cheap »

Ce budget a permis aux réalisateurs de tourner un documentaire à laspect général plutôt soigné, bien éloigné des vidéos amateurs. Mais rien dincroyable, selon Marie Peltier : « Ca fait 15 ans que je regarde des vidéos conspirationnistes sur Internet et ce type de documentaire, il y en a des centaines. Interroger les intervenants sur fond noir, cest presque un code dans le milieu. Pour être honnête, vu le budget, je mattendais à autre chose. Là, je le trouve même assez cheap ! » Ce nest donc pas grâce à la qualité de sa réalisation que le film a eu un tel retentissement.



Dès sa sortie, Hold-up a été massivement partagé sur les réseaux par les internautes, dont les microdonneurs. « Quand on finance quelque chose, on le partage car on se sent partie prenante. Comme ils étaient nombreux, cela a été assez fulgurant », note lenseignante à lISPG. Et si le succès a été aussi « important, viral et amplifié », cest aussi parce quon est en plein confinement, selon Divina Frau-Meigs. Elle souligne que, durant cette période, les gens passent beaucoup plus de temps sur Internet, où ils partagent des contenus avec leurs proches ou leurs collègues.



Hold-Up film 2020

Hold-Up film complet

Hold-Up 2020 film complet

Hold-Up film complet en français

Hold-Up a l'italienne film streaming

Hold-Up 2020 film covid streaming vf

Hold-Up film documentaire

Hold-Up streaming vostfr

Hold-Up 2020 film streaming

Hold-Up streaming vf

Hold-Up film complet en ligne

Hold-Up film complet en ligne gratuit

Hold-Up film complet en ligne gratuitement

Hold-Up film complet télécharger

Hold-Up film complet sous-titre

Hold-Up film 2020 streaming vf

Hold-Up bande annonce vf

Hold-Up 2020 film complet en francais