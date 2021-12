Reginald KARCHER

Actuellement Responsable Agence pour la région Auvergne Rhône Alpes avec une équipe 15 collaborateurs et de nombreux partenaires.

j'ai en charge les installations solaires(PV) et leur maintenance pour les particuliers et les industriels/Agriculteurs.



Budgets CA : en B²C 7 188 K€ / en B²B 3 500 K€



Responsable des forces techniques au sein de mon agence.



J'ai en charge la validation des offres commerciales jusqu'à la mise en service des projets, en passant par la réalisation, le recouvrement, l'élaboration et la validation du budget ainsi que la satisfaction client, le tout en sécurité.



L'animation et l'évolution de mes collaborateurs.



Rigoureux et déterminé je prends à cœur mes missions afin de satisfaire mes clients, mes collaborateurs et l'entreprise.



Mes compétences :

Autonomie

Déterminé

Réactivité

Rigueur

Solaire

Technique