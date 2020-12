Regine GEORGELIN

Je suis Assistante comptable.

Je suis titulaire d'un Bac PRO Secrétariat avec option comptabilité.

J'ai 4 ans d'expérience en comptabilité d'auxiliaire.

Au cours de mon parcours dans diverses entreprises, j'ai eu la mission de participer à la gestion et suivi de la comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, la gestion du personnels, la gestion de la caisse et la participation de la trésorerie. En tant assistante contentieux, j'ai développé des connaissances en recouvrement, j ai participé aux relances, mise en demeure et mise en place des procédures contentieux.

Je suis une personne volontaire, attentive, sérieuse et de confiance.



Mes compétences :

Gestion administrative

Comptabilité fournisseurs /clients

Contentieux