Régine GESSA

Après une carrière de plus de 10 ans dans les achats industriels internationaux, j'ai pris un virage qui m'a emmené vers le monde de l'insertion professionnelle : après avoir accompagné le public vers l'emploi, j'ai occupé le poste de chargée de la relation avec les entreprises et les partenaires pour construire des passerelles vers l'emploi pour des jeunes de 16 à 25 ans.

J'ai ensuite suivi une formation auprès de l'Institut de Formation des Sophrologues, puis j'ai monté mon entreprise. Je développe actuellement mon activité de sophrologue pour accompagner les personnes vers un mieux être, afin de leur permettre de retrouver des ressources et de la confiance pour atteindre leurs objectifs personnels et professionnels.