Régine RÉGINE LEFÈVRE (LEFÈVRE)

Traductrice technique de formation, de l'anglais et de l'allemand vers le français, je possède une solide expérience dans le monde de la traduction et de la localisation. Je participe depuis plus de vingt ans à l'adaptation de contenus techniques variés pour des acteurs majeurs du marché international et du marché local dans les secteurs industriel, informatique et ERP/CRM.



Parallèlement à la traduction et à la relecture, je suis en charge de la gestion de projets de services linguistiques.



Mes compétences :

Technique