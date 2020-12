Régine STEINMETZ

Je suis certifiée Réflexologue et Relaxologue plantaire, palmaire, dorsale et cranio-faciale, j'adapte mes techniques en fonction de la problématique de mes clients, de leurs troubles fonctionnels qui souvent sont liés au stress. Elles visent à établir une connexion interne de notre organisme en développant l'écoute et la perception des sensations diverses. Les techniques réflexes drainent, relaxent et stimulent. Une solution douce et efficace et de confort pour résoudre bien des maux : anxiété, tension nerveuse, maux de ventre, fatigue, insomnie, migraines, constipation, douleurs d'ordre neuro-musculo-squelettiques. J'exerce à la Maison médicale de Beaumont-Hague chaque mardi et au cabinet de podologie situé au 3 avenue Carnot à Cherbourg-en-Cotentin les mercredis et vendredis après-midi. Sur rendez-vous. Enfin je suis déléguée Régionale de Normandie du SPR - Syndicat Professionnel des Réflexologues.



Mes compétences :

Gestion du stress

Bien être

Ecoute

Développement personnel