Régis BONNAUD

Après une première expérience en tant que responsable projets en conception de machines spéciales et robotique, puis depuis 2007 ingénieur application pour un des constructeurs de systèmes d'automatisation les plus novateurs du marché, je suis depuis 2012 passé sur le volet commercial de l'activité de B&R Automation.

Mon rôle est de participer au développement de l'agence de Nantes pour le grand ouest, en apportant des solutions pour la réalisation, le développement ou l'amélioration des machines de mes clients. Ces installations sont dédiées à l'industrialisation de sites de production ou de process, tous types d'industries.



Si vous souhaitez me contacter, voici mes coordonnées :



bonnaud_regis@yahoo.fr

06 77 79 03 46





Mes compétences :

Automaticien

Automatisation

Automatismes

Chef de Projets

Industrialisation

Ingénierie

Machines spéciales

mécatronique

Roboticien

Robotique

Travaux neufs