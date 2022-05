Régis GOUDAL

Au-delà d'une expérience significative en tant que Technicien Géomètre-Topographe, j'ai saisi l'opportunité de mouvrir à dautres domaines professionnels.



Captivé par le monde de linformatique depuis de nombreuses années, jai naturellement choisi de m'investir dans cette voie.



Au Centre AFPA de Bourges (18), j'ai acquis les compétences nécessaires à lobtention du Titre Professionnel de Technicien Supérieur de Support en Informatique (T2SI).



Depuis, au sein de la société PGA Astronics, équipementier aéronautique reconnu du groupe Astronics, j'exploite et je développe les diverses connaissances techniques et théoriques acquises au cours de ma formation.



Il me reste bien des choses à apprendre pour maîtriser parfaitement l'outil informatique. Il ne tient qu'à moi de continuer à me perfectionner. En ce sens, la formation dont j'ai bénéficié et mon expérience au sein de PGA Avionics sont un bon début.



À l'instar de l'ensemble de mon parcours, j'entends progresser et réussir dans un univers numérique en perpétuelle évolution.



Venez visiter ma page perso : http://regisg-t2si.pagesperso-orange.fr/



Mes compétences :

Visual Basic

MicroStation

Station totale Leica

Calculs topographiques et GPS

Topographie

Cartographie

Atlas

Carto 200 V2+/V3

GPS Leica

Produits Atlog

Microsoft Excel

GeoVisual

Coordination d'équipe

Microsoft Word

Eras

Maintenance de parc matériel

Assistance et formation aux utilisateurs

Sauvegardes et restauration de données

Virtualisation des ressources informatiques

Microsoft Office

Sécurisation du système dinformation

Microsoft Outlook

Microsoft Windows

Gestion des interventions

Administration et dépannage système et réseau

Mise en place de procédures

Gestion de parc informatique

GNU/Linux