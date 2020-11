Régis HUSSONG

Evoluant au poste de responsable qualité depuis plus de 7 ans, je m’applique à déployer une approche évolutive, polyvalente et adaptative du management de la qualité dans les différents environnements qu’il m’est possible d’explorer afin de garantir une politique efficace d’amélioration continue et d’augmentation de la satisfaction client.



La réalisation d’audits, le respect d’exigences émanant de normes et référentiels tels que l’ISO 9001 ou l’ISO 17020, la gestion du management opérationnel incluant notamment des outils statistiques, la gestion d’équipes, tout comme le management de projets font bien entendu parties de mes challenges quotidiens.



Mes compétences :

Audit externe

Normes ISO

Accréditation

Certification ISO 9001