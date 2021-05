Régis LEFÈVRE

Bonjour à tous,



Indépendant, j'exerce depuis 2002 le métier de conseil informatique et propose à mes clients (PME/PMI/PL) un conseil externe lors de l'achat de matériel et de logiciels/progiciels. J'assure aussi la maintenance, la formation et l'audit de leurs systèmes, sites web, réseaux et workflows.



Cette indépendance me permet une objectivité vis-à-vis des constructeurs et éditeurs, et la possibilité de me consacrer à des missions et des métiers particuliers, notamment artistiques (modélisation 3D, M.A.O., etc).



J'ai aussi acquis une expertise dans le domaine du logiciel libre : progiciels de gestion intégrés (PGI/ERP), de relation client (CRM), ou encore de travail collaboratif. J'assiste mes clients dans leur choix, l'installation, la configuration et l'utilisation de ces solutions.



Mes compétences :

Audio