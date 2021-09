Régis NDOSSANI

Vous êtes un Manager,Auto Entrepreneur,responsable de ressources humaines, recruteur, vous êtes à la recherche d'un profil riche en expériences... le bon profil!

Je suis consultant dans les domaines :

- IT

- développement Web et mobile

- développement d'applications

- formulaire d'enquête sur mobile

- formation et séminaire sur les TICs

Je vous propose mon expertise.



Mes compétences :

Windows

Installation, mise en œuvre et maintenance des VPN

Administration Ms Exhange 2010

Création et Administration d’intranet ; TCP / IP

Administration des réseaux informatiques

Vista/Windows 7/2003 / 2008 server

Suse, Fédora, Ubuntu

Développement web

Développement Mobile

Php

Ergonomie

Drupal

Prestashop

Joomla

Wordpress

JQuery Mobile

Web design

Mysql, SQL server.

Android Development