Travailler dans la numérisation 3D me donne accès à tous secteurs d'activités.La reconstruction de surfaces à partir d'un scan 3D, qui est ma spécialité première, me permet de réaliser des pièces variées allant d'une cocotte de vélo à un petit avion, passant par un moule de fonderie.Les journées ne se ressemblent jamais et c'est pour cela que si je devais décrire cette passion en un mot, ce serait la "diversité".



Mes compétences :

CATIA

PolyWorks

Scanner 3D

COMET L3D

Rétro-ingénierie

Reverse engineering

Rétro-conception