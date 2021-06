Reishu NIHEI

Plus de 20 ans passés dans l'Industrie du Luxe pour différentes sociétés de premier plan, à faire principalement le lien entre la France et le monde, essentiellement en Asie dans des fonctions de direction des Licences internationales et/ou de développement des Accessoires et PAP Création de Collections. Cœur d'expertise en Maroquinerie (y compris peaux exotiques), de l'approvisionnement brut au produit fini en circuit Retail. Excellente connaissance par ailleurs du Soulier, de la Lunetterie et de l'Horlogerie.

Esprit entrepreunial.



A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX CHALLENGES !



Mes compétences :

Développement accessoires

Développement licences

Développement maroquinerie

Wholesale